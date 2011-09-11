-Afganistan'da şiddet: 12 ölü KABİL (A.A) - 11.09.2011 - Afganistan'da hafta sonu meydana gelen şiddet olaylarında aralarında bir NATO askerinin de bulunduğu toplam 12 kişinin öldüğü bildirildi. NATO liderliğindeki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nden (ISAF) yapılan açıklamada, askerin ülkenin doğusunda dün teröristlerce düzenlenen saldırıda öldüğü belirtildi, ancak olaya ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Afganistan'ın Paktiya vilayetinde de dün yola yerleştirilen bombanın patlaması üzerine 2'si kadın 6 sivilin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kuzeydeki Kunduz vilayetinde ise yine yola yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucunda 3'ü çocuk, 5 sivil yaşamını yitirdi.