T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da seller 80 can aldı

Afganistan'da son bir haftada aşırı yağışların neden olduğu sellerde en az 80 kişinin öldüğü bildirildi.

06 Mayıs 2010 03:00

T24 - Afganistan'da son bir haftada aşırı yağışların neden olduğu sellerde en az 80 kişinin öldüğü bildirildi.


Üst düzey Afgan yetkili Abdülmatin Edrak, sellerden en çok etkilenen bölgelerin ülkenin batısındaki Herat, Ghor ve Badghis olduğunu belirterek, BM ile birlikte havadan ve karadan afetzedelere yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.


Sellerde 2 binden fazla evin hasar gördüğü veya sular altında kaldığı, yüzlerce hektar ekili alanın zarara uğradığı belirtildi.


Afganistan'da yağışların, bazı bölgelerde 2 gün daha sürmesinin beklendiği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24