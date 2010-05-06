Afganistan'da seller 80 can aldı

T24 - Afganistan'da son bir haftada aşırı yağışların neden olduğu sellerde en az 80 kişinin öldüğü bildirildi.





Üst düzey Afgan yetkili Abdülmatin Edrak, sellerden en çok etkilenen bölgelerin ülkenin batısındaki Herat, Ghor ve Badghis olduğunu belirterek, BM ile birlikte havadan ve karadan afetzedelere yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.





Sellerde 2 binden fazla evin hasar gördüğü veya sular altında kaldığı, yüzlerce hektar ekili alanın zarara uğradığı belirtildi.





Afganistan'da yağışların, bazı bölgelerde 2 gün daha sürmesinin beklendiği kaydedildi.

