Afganistan'da seks işçisi kadınlar artıyor

Afganistan’da birçok kadın, ailelerine bakabilmek için seks işçisi olarak çalışıyor. Boşanan, dul kalan ya da aileleri tarafından fuhuş yapmaya zorlanan kadınlar her gün ölüm korkusuyla çalışıyor.

13 yaşında ailesinin zoruyla evlendirilen Aziza Jan da fuhuşa zorlanan kadınlardan biri. Aziza, altı çocuğuyla birlikte kocası tarafından terk edilince ailesine bakabilmek için bu yolu seçmiş. 35 yaşında olan Aziza, tüm sıkıntılarına rağmen çocuklarını düşünerek kendini mutlu etmeye çalıştığını söylüyor.

25 yaşındaki Fereshta ise evli olmasına rağmen kocasından gizli çalışıyor. Beş yıl önce eşi işten atılınca evlerinden de atılan, penceresi ve kapısı olmayan bir evde yaşamak zorunda kalan Fereshta, ailesine bakabilmek için bu yolu seçmiş. Başka bir seçeneğinin olmadığını belirten Fereshta, “Eğer kocam öğrenirse beni öldürür” diyor.

New York Times gazetesinden Azam Ahmed’in hazırladığı haberde , Mezar-ı Şerif’teki seks turizmine dikkat çekiyor. Afganistan’ın ‘kültür kenti’ olarak bahsedilen şehir artık fuhuşun başkenti olarak da anılıyor.

Yerel yetkililer şehirdeki fuhuşun çevre kentlerden birçok erkeği çektiğini, bu nedenle şehrin ekonomisinin büyüdüğünü belirtiyor. Şehir, Orta Asya’ya olan yakınlığı ve bölgedeki terör olaylarının azalmasıyla son zamanlarda ticaret yollarının kesişim noktası oldu. Kadın hakları grubunun direktörü Nilofar Sayar, şehirde çok fazla para döndüğünü bu nedenle diğer bölgelere göre Mezar-ı Şerif’te daha fazla fuhuşa rastlandığını ifade ediyor.

Erkek egemen Afganistan’da fuhuşun yükselişi dikkat çekiyor. Afgan toplumunda ahlakı bozan kadınlar ölüm cezasına çarptırılıyor. Ancak ülkedeki fuhuş on yıllardır devam ediyor. Yerel yetkililer, gelişen mobil teknolojilerinin fuhuşu arttırdığını savunuyor.

Yoksulluk yüzünden bu yola sürüklenen kadınlar, müşterileriyle bazen kendi evlerinde bazen de şehir dışındaki evlerde buluşuyor. Birçoğu bu işe başladıktan sonra yaptıkları ortaya çıkarsa öldürülmekten ya da cinsel hastalık korkusuyla yaşıyor.