Afganistan'da şehit olan 12 askerin evinde yas var

T24 - Afganistan’da NATO bünyesinde görev yapan Skorsky tipi Türk helikopteri, dün sabah başkent Kabil’in doğusundaki Bagrami yakınlarında aniden alçalmaya başlayıp bir binaya vurdu, ardından da 3 katlı başka bir eve çakıldı. Kazada 12 Türk askeri şehit oldu. Biri evin mutfağında yemek yapan 2 Afgan kadın da hayatını kaybetti. 1 çocuk yaralandı. ‘2 de Afgan tercüman öldü’ iddiası ise yalanlandı.

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde verdiği bilgiye göre NATO’nun Afganistan’da faaliyet gösteren Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF) çerçevesinde Türkiye’nin komuta ettiği Kabil Bölge Komutanlığı emrinde görev yapan Sikorsky tipi helikopter, dün yerel saat ile 10.25’te “kaza kırım geçirdi” ve 12 Mehmetçik şehit oldu. Açıklamada, “Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, silah arkadaşlarına, şehitlerimizin kederli aile ve yakınlarına başsağlığı dileriz” dendi.



Aniden alçalmaya başlamış



Hürriyet gazetesinin haberine göre; Görgü tanıkları, başkent Kabil’in doğusundaki Bagrami yakınlarında seyreden iki helikopterden birinin aniden alçalmaya başlayıp bir binaya vurduktan sonra bir diğer evin üstüne çakıldığını söylediler. Kabilli gazeteci Ahmed Muhtar, ağır hasar gören üç katlı evin mutfağında yemek yapan bir kadın ile bir genç kadının daha öldüğünü bildirdi. Ayrıca bir çocuk yaralandı. İsmi “Binbaşı Samiullah” olarak verilen bir itfaiye yetkilisi ise “helikopterdeki iki Afgan tercümanın da olayda can verdiğini” öne sürdü. Türk ve Afgan yetkililerin açıklamaları bu iddiayı yalanladı. Afganistan ordusundan Tuğgeneral Muhammed Abdülzahir’in Afgan haber ajansı Pajhwok’a verdiği bilgiye göre facia, Kabil’in doğusunda, kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bagrami bölgesinin Hüseyinkeyl kırsalında yaşandı. Türk helikopteri, bölgedeki birkaç konut arasından sütun ve süslemeleriyle ayrılan üç katlı evin mutfak duvarına çarpıp bahçeye çakıldı.



‘Düşman faaliyeti’ yoktu



Afgan yetkililer, “eğitim görevi” için bölgede bulunduğunu belirttikleri helikopterin “teknik bir sorun” sonucunda düştüğünü söylediler. Olayın kesin nedeni, ISAF soruşturması sonucunda belirlenecek. ISAF, Bagrami ve çevresinde son dönemde “düşman faaliyeti” olmadığını vurguladı. Çoğu Kabil’de konuşlu bulunan 1800’ü aşkın Türk askeri, Afganistan’da Taliban’a karşı muharip görevlere katılmıyor; sadece devriye, eğitim ve yeniden yapılanma faaliyetleriyle ilgileniyor. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan tek NATO üyesi Türkiye’nin askerleri, Afganistan’daki yabancı güçler arasında tepki görmeyen tek askerler.



Savaşın en kanlı 7. faciası



7 Ekim 2001’de başlayan Afganistan Savaşı’nda Türk ordusu ilk şehitlerini 14 Temmuz 2009’da vermişti. Kurmay Albay Faruk Sungur ve Uzman Çavuş Mevlüt Baydur, Faryab ilinde meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştu. Dünkü olay ise Afganistan Savaşı’nın en kanlı 7. askeri helikopter faciası olarak tarihe geçti. Bu ülkedeki NATO güçleri ilk büyük helikopter kazasını, 21 Aralık 2002’de, yine bir Sikorsky’nin Kabil’in bir dış mahallesinde teknik sorun sonucu düşmesi üzerine 7 Alman askerin ölümüyle yaşamıştı. Ölü sayısının en yüksek olduğu vaka ise 6 Ağustos 2011’de ABD özel kuvvetlerine bağlı 30 asker ile 8 Afgan meslektaşının bulunduğu helikopterin, Vardak ilinde Taliban tarafından düşürülmesiyle yaşanmıştı.



Afganistan’daki 2. kaza



Afganistan’da dün düşen helikopter ile Türkiye bölgeye gönderdiği 2’nci helikopterini kaybetti. Türkiye, ABD’de UH-60 olarak bilinen Sikorsky Blackhawk helikopterlerin S-70 ihraç modelinden 3’ünü Afganistan’a gönderdi. İlk kazada helikopter kullanılamaz hale geldi, ancak can kaybı olmadı. Türkiye, NATO kaynaklarına göre halen 1845 kişiyle ISAF’ta görev yapıyor ve bu sayı ile ISAF’a katkı sağlayan 50 ülke içinde 8’inci sırada yer alıyor.



1 tane kaldı



Türkiye, tam model adı S70A-28D olan helikopterleri 2004 yılında Afganistan’a gönderdi. Bu helikopterlerin artık yalnızca 1’i görev yapıyor. 1’inci helikopter kazası 23 Mart 2010’da gerçekleşti. Helikopter Vardak’ta askeri üsse inerken teknik bir sorun yaşandı ve helikopter sert şekilde yere çarptı. Kazada can kaybı olmazken devrilen helikopter kullanılamaz hale geldi.



Afganistan'da şehit olan 12 asker

Afganistan'ın başkenti Kabil’de Türk askerlerini taşıyan Sikorsky helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 12 askerin evlerinde yas var. Binbaşı Şükür Bağdatlı ve Üstteğmen Okan Melikoğlu’nun görev süresinin dolmasına 1 ay, Binbaşı Mithat Çolak'ın ise 1.5 ay kaldığı öğrenildi.

Binbaşı Bağdatlı

Yaşlı yürekleri bu acıya nasıl dayansın!

Hava Binbaşı 42 yaşındaki Şükür Bağdatlı’nın baba evi Ordu’nun Fatsa ilçesine de ateş düştü. Haberi alan annesi Emine Bağdatlı gözyaşlarına boğuldu. Şehit Bağdatlı’nın ailenin 8 çocuğundan tek erkek evlat olduğu belirtildi.

Geçen temmuz ayında Kabil’e giden şehit Hava Binbaşı Şükür Bağdatlı’nın eşi Nedime ve 3 yaşındaki kızı Elif Bağdatlı Fransa’da yaşıyor. Çift Fransa’da tanışıp evlenmiş.



Binbaşı Çolak

6 aylık görev için Afganistan’a gitmişti

Şehit olan 12 Türk askerinden 40 yaşındaki Binbaşı Mithat Çolak’ın, Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki baba evine ateş düştü. Evli 2 çocuk babası binbaşı Mithat Çolak’ın babası Abdullah Çolak ile annesi Ayşe Çolak’a Bozüyük’te görevli Yüzbaşı Alper Koç verdi. Oğullarının şehit olduğu öğrenen Abdullah Çolak ile Ayşe Çolak gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 2 çocuk babası Şehit Binbaşı Çolak’ın Ankara’da görev yaptığı, 4.5 aydır bulunduğu Afganistan’a 6 aylık geçici görevle gittiği öğrenildi.



Yüzbaşı Erdoğan

2 kızı yetim kaldı

Helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Adil Erdoğan’ın 4 yıldır Malatya 2. Ordu Komutanlığı Kara Hava Alayı’nda görevli olduğu ve yaklaşık 5 ay önce NATO Barış Gücü’ne katılmak üzere Afganistan’a gittiği öğrenildi. Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Erdoğan, evli ve 2 kız çocuk sahibiydi.



Binbaşı Yakınlar

Binbaşı Yakınlar’ın Erzurum’de görev yapan öğretmen olan eşi Ümmü Yakınlar, hayat arkadaşının ölüm haberi ile yıkıldı. Şehit binbaşının Konya’nın Akşehir ilçesine yaşayan annesi de gözyaşlarına boğuldu. 11 yaşında kızı ve 2 yaşında oğlu olan Yakınlar’ın babasını 2004 yılında kanserden yaşamını yitirdiği belirtildi.



Üstteğmen Melikoğlu

Üstteğmen Okan Melikoğlu'nun Ordu'da yaşayan ailesine acı

haberi Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Güzey verdi.

Ordu'nun merkeze bağlı Kumbaşı Mahallesi'nde oturan şehit Üsteğmen Melikoğlu'nun babası Halis ile annesi Nebahat acı haberle yıkıldı.

Görev süresinin dolmasına bir ay kala şehit düşen Üsttğmen Melikoğlu'nun 1.5 yılık evli olduğu eşi Melike Melikoğlu'nun İstanbul'da olduğu öğrenildi.

Ordu Valisi Orhan Düzgün, şehit Üstteğmen Melikoğlu'nun babaevini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini bildirdi.

Vali Düzgün ziyaret çıkışında yaptığı açıklamada, Afganistan'daki helikopter kazasında Ordu ilinin iki şehit verdiğini belirterek, çok üzgün olduğunu söyledi.

Düzgün şehit cenazelerin ne zaman geleceği ile ilgili henüz bir bilgisinin olmadığını da kaydetti.

Kabil’de 3. Dönem



TSK, Afganistan’da faaliyet gösteren Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti (ISAF) Kabil Bölge Komutanlığı’nı 1 Kasım 2011’de 3. kez devralarak bir ilke imza atmıştı. ISAF’a katılan ülkeler arasında ilk kez Türkiye üç yıl arka arkaya dönem komutanlığını üstlendi. Terör saldırıları nedeniyle dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında gösterilen Afganistan’da, komutanlığın 3. kez Türkiye’ye verilmesi, TSK’nın bölgedeki başarılı çalışmaları ve Afganlıların Türk askerlerine gösterdikleri sevgiye bağlanıyordu.



Skorsky kazaları



2010’da Jandarma’ya ait Sikorsky tipi helikopter Tokat’ta düşmüş, infilak eden helikopterde 3 asker şehit olmuştu. 2009’da Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Sikorsky kötü hava şartları nedeniyle düşmüş, pilotlar sağ kurtulmuştu. 2004’te Bingöl’de helikopterin düşmesi sonucu 5 asker şehit olmuştu. Afganistan’ın Vardak ilinde 2007 yılında da benzer bir Sikorsky kazası yaşanmıştı.



En az iki Afgan sivil öldü



Afganistan İçişleri Bakanlığı, helikopterin düştüğü yerdeki iki genç kızın hayatını kaybettiğini belirtirken, bir kadınla bir çocuğun da yaralandığını açıkladı. Reuters, kazada ölen Afgan sivil sayısını dört olarak verdi.