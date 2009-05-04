T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da seçimler, Karzai başvurusunu yaptı

04 Mayıs 2009 12:54

Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, bir dönem daha devlet başkanı seçilmek amacıyla adaylık başvurusunu yaptı.

Karzai ayrıca, yeniden devlet başkanı seçilmesi halinde, şu an Devlet Başkanı Yardımcılığı görevini yürüten Muhammed Kasım Fehim'i yine aynı göreve getireceği isim olarak belirledi.

Afganistan'da Taliban'ın devrildiği 2001 yılından beri devlet başkanlığı görevini yürüten Karzai, geçen hafta yaptığı açıklamayla ülkede 20 ağustosta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine aday olacağını teyit etmişti.

Afganistan'da, devlet başkanlığı seçimlerine katılacak adaylar için başvuru süresi önümüzdeki hafta sona eriyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24