Afganistan'da seçimler, Karzai başvurusunu yaptı

Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, bir dönem daha devlet başkanı seçilmek amacıyla adaylık başvurusunu yaptı.



Karzai ayrıca, yeniden devlet başkanı seçilmesi halinde, şu an Devlet Başkanı Yardımcılığı görevini yürüten Muhammed Kasım Fehim'i yine aynı göreve getireceği isim olarak belirledi.



Afganistan'da Taliban'ın devrildiği 2001 yılından beri devlet başkanlığı görevini yürüten Karzai, geçen hafta yaptığı açıklamayla ülkede 20 ağustosta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine aday olacağını teyit etmişti.



Afganistan'da, devlet başkanlığı seçimlerine katılacak adaylar için başvuru süresi önümüzdeki hafta sona eriyor.

