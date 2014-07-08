Afganistan'da seçim tartışması kızışıyor



Afganistan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kalan iki adaydan biri olan Abdullah Abdullah, Eşref Gani'nin galip geldiği seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı.

Abdullah salı günü Kabil'de yaptığı açıklamada, açıklanan hileli sonucu ne bugün ne yarın ne de başka bir gün kabul edeceğini söyledi. Abdullah, 'Gururluyuz, halkın seçimini kabul ediyoruz, biz kazandık' dedi.

Afganistan Tolo televizyonunda, Abdullah Abdullah'ın taraftarlarından bir sonraki adımı düşünmesi için zaman istediğine yer verildi. Zira bazı Abdullah taraftarları ülkede paralel bir yönetim kurulmasını talep ediyor.

Washington'dan uyarı

Cuma günü Kabil'e gidecek ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, iktidarın yasadışı yollarla ele geçirilmesine karşı uyarıda bulundu. Kerry yaptığı açıklamada, iktidarın bu yolla ele geçirilmeye çalışılmasının Afganistan'ın, ABD ve uluslararası toplumdan aldığı mali yardımlar ve güvenlik konusunda sunulan destek üzerinde olumsuz etkileri olacağına dikkat çekti. Kerry aynı zamanda yetkililerin, seçime hile karıştırıldığına yönelik iddiaları araştırması gerektiğini belirtti.

Seçim Komisyonu pazartesi günü, Afganistan eski Maliye Bakanı Eşref Gani'nin oyların yüzde 56,4'ü, Abdullah Abdullah'ın ise yüzde 43,56'sını aldığını duyurmuş, ancak seçim itiraz komisyonunun da sonuçlara dair şikâyetleri değerlendireceğini ve resmi sonuçların 24 Temmuz'da duyurulacağını açıklamıştı.