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Dünya

Afganistan'da saldırılar: 16 ölü KABİL (A.A)

18 Ağustos 2011 12:17

-Afganistan'da saldırılar: 16 ölü KABİL (A.A) - 18.08.2011 - Afganistan'da düzenlenen saldırılarda 16 kişinin öldüğü bildirildi. Yerel yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Herat vilayetinde sivilleri taşıyan bir minibüsün geçtiği sırada yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak ettiğini belirtti. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 14 sivilin öldüğü, 11'inin de yaralandığı açıklandı. Ülkenin doğusundaki Paktia vilayetinin başkenti Gardez'de ise askeri ve sivil amaçlı kullanan bir üssün girişinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi. Ölenlerin Afgan koruma görevlileri olduğu açıklandı. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid, saldırıyı üstlendi.

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