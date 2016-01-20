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Dünya

Afganistan'da Rus Büyükelçiliği yakınında patlama

Çok sayıda can kaybı olduğundan endişe ediliyor

20 Ocak 2016 17:31

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afgan Parlamentosu'nun da bulunduğu Darül aman Caddesi üzerinde büyük bir patlama gerçekleşti. Patlamanın gerçekleştiği yerin Rus Büyükelçiliği'ne de yakın olduğu kaydedildi. 

AFP'nin haberine göre; İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, Kabil'in merkezinde Rus Elçiliği'nin yanında bomba yüklü bir aracın patlatıldığını söyledi. Danish, can kaybından endişe duyulduğunu aktarırken, hedefin Rus Elçiliği olup olmadığına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Görgü tanıkları, patlamanın nedeninin intihar saldırısı olduğunu açıkladı. Henüz doğrulanmayan iddialara göre, patlamanın hedefinde Rus elçisinin konvoyu bulunuyor. Patlamayı henüz üstlenen örgüt olmadı.

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