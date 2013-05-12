Afganistan'da rehin alınan 4 Türkiye vatandaşı serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, bir Türk şirketinin Afganistan'da yürüttüğü proje kapsamında helikopterlerinin zorunlu iniş yapması sonucu Taliban güçlerince rehin alınan Türklerden Nurettin Koştur, Erkan Kaya, Abdulbaki Aslanhan ve Milayim Çelik, MİT'in yoğun faaliyetleri sonucunda serbest bırakıldı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde misafir edilen Koştur, Kaya, Aslanhan ve Çelik'in, en kısa süre içinde Türkiye'ye getirilecekleri öğrenildi.

Öte yandan Taliban'ın rehin aldığı diğer Türk vatandaşlarının serbest bırakılması için de girişimler sürüyor.

Bir Türk şirketinin Afganistan'da yürüttüğü proje kapsamında Khost'a giderken, 21 Nisan 2013 akşamı Logar/Azra ilçesi Mangel vadisine zorunlu iniş yapan helikopterde bulunan sekiz Türk vatandaşı Taliban güçleri tarafından rehin alınmıştı.

MİT son olarak, çalışmak amacıyla gittiği Afganistan'da 2010 yılında Taliban tarafından kaçırılan Sertaç Dikilitaş'ın, geçen ay Türkiye'ye getirilmesini sağlamıştı.