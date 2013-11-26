Afganistan'da recm cezası yeniden mi uygulanacak?

Afganistan'da Taliban'ın devrilmesinden 12 yıl sonra zina için recm cezası uygulanması planlanıyor. Yeni hazırlanan ceza yasasında bu maddenin yer alacak olması insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti.

Guardian'da yer alan habere göre, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Asya Direktörü Brad Adams "Taliban yönetiminin düşmesinden 12 yıl sonra Devlet Başkanı Hamid Karzai yönetiminin cezalandırma olarak racmi geri getirebilmesi kesinlikle şok edici. Devlet Başkanı Karzai'nin en azından insan hakları temel ilkelerine vaadini göstermesi gerekiyor ve bu öneriyi düşünmeden reddetmesi gerekiyor" dedi.

Gazete, Afgan Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yeni ceza yasası taslağında evliyken zina suçu işleyenler için recm, bekârken zina suçu işleyenler içinse kırbaçlama cezasının öngörüldüğünü belirtiyor. Taslakta yer alan 21. maddeye göre, zina suçunu işleyen erkeklerin ve kadınların, bağlama ve taşlama yoluyla cezalandırılacağı belirtildi. 23. maddede ise taşlama cezasının kamuya açık bir şekilde yapılması gerektiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, düzenlemelerin şeriat üzerine çalışan bir alt komite tarafından hazırlandığı ve onay için ana çalışma gruplarına henüz gönderilmediği belirtildi.

Guardian, ceza yasası taslağının tamamlanmasından sonra bakanlık tarafından değerlendireceğini ve cumhurbaşkanlığına gönderileceğini, son olarak da parlamentonun onayına sunulacağını vurguladı.

Recm: Zina yapan kadın veya erkeğin taşlanarak öldürülmesi