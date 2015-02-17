Afganistan'da polise saldırı



Başkent Kabil’in güneyinde yer alan Pole Alam kentinde meydana gelen olayda, bazı saldırganların üzerlerindeki bombayı patlattığı, diğerlerinin de polis memurlarına ateş ettikleri bildirildi.

Logar Valiliği Sözcüsü Din Muhammed Derviş, "Polis üniforması giymiş intihar eylemcilerinden biri üzerindeki bombayı binanın girişinde patlattı. İkisi polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Bir başka intihar eylemcisi de emniyet müdürlüğünün yemekhanesine girerek üzerindeki bombayı patlattı" dedi.

Bu, NATO'ya bağlı muharip birliklerin geçen yıl ülkeden çekilmelerinden bu yana Taliban’ın düzenlediği büyük eylemlerden biri oldu.

Saldırıdan önce Afganistan Ordusu’nun ülkenin güneyindeki Taliban mevzilerine karşı bir operasyon düzenlediği ve bu operasyonda en az 70 Taliban militanının öldürüldüğü açıklanmıştı.