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Dünya

Afganistan’da polis eğitim merkezine bombalı saldırı: 10 ölü

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ekim (DHA) – Afganistan'ın Paktia eyaleti başkenti Gardez'deki bir polis eğitim merkezine yapılan bombalı ve silahlı saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi

17 Ekim 2017 13:18

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ekim (DHA) – Afganistan\'ın Paktia eyaleti başkenti Gardez\'deki bir polis eğitim merkezine yapılan bombalı ve silahlı saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi.
Taliban\'ın üstlendiği saldırıda, polis merkezine önce bombalı bir araç ile intihar saldırısı yapıldı ve ardından silahlı bir grup, merkeze ağır silahlarla saldırdı.
Afganistan İçişleri Bakanı Wais Ahmad Barmak, \"Önce bir intihar bombacısı patlayıcı yüklü bir aracı eğitim merkezi yakınında havaya uçurdu ve diğer silahlı saldırganlar için yol açtı\" dedi.

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