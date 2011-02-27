-AFGANİSTAN'DA PATLAMALAR: 8 ÖLÜ KANDAHAR (A.A) - 27.02.2011 - Afganistan'ın güneyinde meydana gelen iki patlamada 8 kişinin öldüğü bildirildi. Kandahar valilik sözcüsü Zalmay Eyyubi, patlamaların kentin dış kesimlerindeki Arghandab bölgesinde olduğunu söyledi. Bölge polis şefi de polisin yasadışı köpek dövüşü yaptırıldığı istihbaratı aldığını ve gösteriyi dağıtacağı sırada patlama olduğunu açıkladı. Polislerin tam araçlarından indiği sırada ikinci bir patlamanın meydana geldiği kaydedildi. Patlamalarda 5 polisin de yaralandığı belirtildi.