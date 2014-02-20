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Dünya

Afganistan'da patlamalar: 7 ölü

Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban tarafından yol kenarına yerleştirilen bombaların patlaması sonucu, 5 Afgan askerin öldüğünü bildirdi

20 Şubat 2014 14:14

Afganistan’ın Nangarhar, Nimroz ve Helmand vilayetlerinde yol kenarına yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Nangarhar Emniyet Amiri Fazel Ahmed Şerzad, yaptığı açıklamada kentin Behsod ilçesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının polis aracının geçişi sırasında patlatıldığını, olayda 2 polisin öldüğünü, 3 polisin de yaralandığını söyledi. Saldırıdan Taliban’ı sorumlu tutan Şerzad, yaralananların durumunu ciddi olduğunu ifade etti.

Savunma Bakanlığı, ülkenin Farah kentinin Del Aram ilçesinde ve Helmand kentinin Gereşk ilçesinde Taliban tarafından yol kenarına yerleştirilen bombaların patlaması sonucu, 5 Afgan askerin öldüğünü bildirdi.

Bakanlık, Helmand kentinin Hanşin ilçesinde Taliban’a yönelik düzenlenen operasyonda 8 militanın yakalandığını açıkladı. Söz konusu operasyonda çok sayıda silah ve patlayıcının ele geçirildiği belirtildi.

Taliban’dan patlamalara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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