Afganistan'da parlamentoya saldırı



Henüz yetkililerce doğrulanmayan bilgilere göre baskın, parlamento binası dışında bir dizi patlamayla başladı.

Bölgeden yoğun silah sesleri gelirken, parlamento binasından duman yükseldiği görüldü. Parlamenterler binadan kaçtı.

Taliban sözcüsü Sabihullah Mücahit, "çok sayıda militanın parlamento binasına girdiğini" açıkladı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, 7 militanın da öldüğünü ve baskının sona erdiğini duyurdu. Militanlardan biri kendini havaya uçurmuştu. Diğerlerinin de güvenlik güçlerince vurulduğu kaydedildi.

Parlamentoda bugün Savunma Bakanlığına atanan Masum Staniksai bir konuşma yapacaktı.