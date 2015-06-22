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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'da parlamentoya saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de parlamento Taliban militanlarının baskınına uğradı. İçişleri Bakanlığı baskının sona erdiğini duyurdu.

22 Haziran 2015 14:27


Henüz yetkililerce doğrulanmayan bilgilere göre baskın, parlamento binası dışında bir dizi patlamayla başladı.

Bölgeden yoğun silah sesleri gelirken, parlamento binasından duman yükseldiği görüldü. Parlamenterler binadan kaçtı.

Taliban sözcüsü Sabihullah Mücahit, "çok sayıda militanın parlamento binasına girdiğini" açıkladı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, 7 militanın da öldüğünü ve baskının sona erdiğini duyurdu. Militanlardan biri kendini havaya uçurmuştu. Diğerlerinin de güvenlik güçlerince vurulduğu kaydedildi.

Parlamentoda bugün Savunma Bakanlığına atanan Masum Staniksai bir konuşma yapacaktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AfganistanKabilTalibanBakanlığıSabihullah MücahitSavunma BakanlığınaMasum StaniksaiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BS

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