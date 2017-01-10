Afganistan'da parlamento yakınında patlama: 21 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de parlamento yakınlarında art arda iki patlama meydana geldi.

Güvenlik yetkilileri, patlamalarda en az 21 kişinin öldüğünü, 45 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

AFP'ye konuşan yetkililer, ölenlerin çoğunun sivillerden oluştuğunu ve aralarında parlamento çalışanları da bulunduğunu açıkladı.

Saldırı iş çıkışı saatinde, çalışanlar parlamentoyu terk ederken gerçekleşti.

Bomba yüklü bir araç ve bir intihar bombacısıyla gerçekleştiği belirtilen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırıda yaralanan bir güvenlik görevlisi, AFP'ye konuşarak bir canlı bombanın kendini patlattığını, hemen ardından yolun diğer tarafında patlayan bomba yüklü aracın kendisini savurduğunu söyledi.