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BBC Türkçe

Afganistan'da özel televizyon kanalına saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de özel televizyon kanalı Şamşad TV'ye düzenlenen saldırıda en az iki medya çalışanı öldü. IŞİD, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

29 Nisan 2018 20:30

Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis kılığına giren silahlı saldırganlar, özel bir televizyon kanalını bastı.

Afgan polisi, Peştuca yayın yapan Şamşad TV'ye düzenlenen saldırıda en az iki kişinin öldüğünü belirtti.

Saldırganlar silahlı baskından önce binaya el bombası attı. Baskın, Afgan güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi ve kanal yayına devam etti.

IŞİD, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Yetkililer, ölenlerden birinin güvenlik görevlisi olduğunu ve en az 20 kişinin de hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Kanalın Haber Müdürü Abid Ehsas, Tolo News'a yaptığı açıklamada "Bu, basın özgürlüğüne bir saldırıdır, ama bizi susturamayacaklar" dedi.

Haber kanalı Şamşad TV, BBC'nin de yayın ortakları arasında yer alıyor.

Afganistan, gazeteciler ve medya çalışanları için en tehlikeli ülkeler arasında.

Afgan Gazeteciler Güvenlik Komtesi'nin verilerine göre bu yılın ilk altı ayında gazetecilere yönelik 73 saldırı yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla saldırılarda yüzde 35 artış kaydedildi.

Mayıs ayında Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda, biri BBC'de çalışan şoför iki medya çalışanı öldü. Afgan yayın kuruluşu 1TV'nin de ofislerinde hasar meydana geldi.

Yine Mayıs ayında IŞİD, Celalabad şehrinde Afgan devlet televizyonunu hedef aldı. Saldırıda altı kişi öldü.

Geçen yıl Taliban'ın Kabil'deki özel televizyon kanalı Tolo televizyonunu hedef alan intihar saldırısında da yedi medya çalışanı öldü.

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