-AFGANİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 60'A ÇIKTI KABİL (A.A) - 25.06.2011 - Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 60'a yükseldi. Sağlık bakanlığından yayımlanan bildiride, Kabil'in güneyindeki Logar vilayetinde bir hastaneyi hedef alan saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 60 kişinin öldüğü, yaralı sayısınınsa 120'den fazla olduğu belirtildi. Bu arada Taliban, bu saldırıyla ilgilerinin olmadığını açıkladı. Saldırı kurbanlarının, hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane personeli olduğunu kaydedilmişti.