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Dünya

AFGANİSTAN'DA ÖLDÜRÜLEN YABANCILAR SAĞLIK ÇALIŞANI   KABİL (A.A)

07 Ağustos 2010 14:19

-AFGANİSTAN'DA ÖLDÜRÜLEN YABANCILAR SAĞLIK ÇALIŞANI   KABİL (A.A) - 07.08.2010 - Afganistan'ın Badahşan vilayetinde öldürülen 8 yabancının uluslararası yardım kuruluşunda görev yapan sağlık çalışanı olduğu bildirildi. Uluslararası Yardım Misyonu adlı kuruluşun başkanı Dirk Frans, militanlar tarafından öldürülen 10 kişi arasında bulunan 8 yabancıdan 6'sının Amerikalı olduğunu söyledi. Kar amacı gütmeyen bir Hristiyan yardım kuruluşu olan Uluslararası Yardım Misyonu, Afgan halkına sağlık hizmeti sunuyor. Bu arada Pakistan'dan Associated Press haber ajansına açıklama yapan Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid, 8 yabancı ve 2 Afganı, "Amerikalılar için casusluk yaptıkları ve Hristiyanlığı yaymaya çalıştıkları için" öldürdüklerini söyledi.

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