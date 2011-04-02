-AFGANİSTAN'DA NATO ÜSSÜNE SALDIRI KABİL (A.A) - 02.04.2011 - Afganistan'da militanların başkent Kabil'in dış kesimlerindeki NATO üssüne saldırı düzenlediği, NATO'nun saldırıyı püskürttüğü bildirildi. NATO güçlerinden AP'ye gönderilen e-postada, üsse hafif silahlar ve roketatarla saldıran en az 2 militanın öldürüldüğü belirtildi. Saldırıda 3 askerin ise yaralandığı, ancak durumlarının ciddi olmadığı kaydedildi. NATO, saldırganlardan en az birinin bomba yüklü yelek giymiş olabileceğini de ifade etti. Kabil Emniyet Müdürü General Muhammed Eyüb Salangi de 3 kişinin üsse saldırdığı, bombalı yelekleri infilak eden 2'sinin öldüğü, üçüncüsünün de vurulduğu yönünde bilgiler bulunduğunu söyledi.