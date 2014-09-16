Afganistan'da NATO konvoyuna intihar saldırısı: 3 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla NATO konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'nün (ISAF) üç mensubu hayatını kaybetti.

ISAF'tan yapılan yazılı açıklamada, "Kabil'de düşman saldırısı sonucu üç ISAF görevlisinin yaşamını yitirdiğini teyit ediyoruz. ISAF ve Afgan yetkililer olayı araştırıyor" ifadeleri yer aldı. ISAF, saldırıda ölen görevlilerin kimliği ile ilgili bilgi vermedi.

Saldırının ardından ABD ve Polonya askerleri acil müdahaleyi yaptı.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliğine yakın mesafede düzenlenen intihar saldırısında, İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre, 13 sivil de yaralandı. Bakanlık, yaralılardan bazılarının durumunu ağır olduğunu belirterek, olaydan Taliban'ı sorumlu tuttu. Saldırıyı kınayan İçişleri Bakanlığı, 17 aracın kullanılmaz hale geldiğini bildirdi.

Görgü tanığı Haşmatullah Amiri ise "Olay yerinde 10 yabancı askerin cesedini saydım, çok sayıda sivil de yaralandı. Çok uzak mesafedeki iş yerlerinin camları da kırılmış" dedi.

Saldırıda, çok sayıda araç ve bölgedeki işyeri hasar görürken, NATO güçlerine ait iki zırhlı araç ise kullanılmaz hale geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans gelirken, bölgedeki yollar saatlerce trafiğe kapatıldı.