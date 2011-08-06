-AFGANİSTAN'DA NATO HELİKOPTERİ DÜŞTÜ PULİ ALAM (A.A) - 06.08.2011 - Afganistan'daki NATO gücüne ait bir helikopterin dün gece ülkenin orta kesimlerindeki Vardak bölgesinde düştüğü, helikopterdekilerden ölenler olduğu bildirildi. Vardak makamları, Seyid Abad bölgesinde dün gece Afgan kuvvetleriyle ortak operasyon yapan helikopterin düşüş nedeninin bilinmediğini bildirirken, NATO da helikopterlerinden birinin düştüğünü teyit etmekle yetindi. Afgan yetkililer, helikopterdeki yabancı askerlerden kayıplar olduğunu kaydettiler. Taliban militanları da NATO helikopterini kendilerinin düşürdüğünü iddia ederek, helikopterin tüm mürettebatının öldüğünü açıkladı. NATO güçlerinin dün gece Taliban militanlarının toplandığı bir eve saldırı düzenlediğini söyleyen Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid, saldırıda 8 Taliban militanının öldüğünü belirtti. Afganistan'da bu yıl içinde 17 koalisyon ve Afgan uçak ve helikopteri düştü. Öte yandan Helmand vilayeti emniyet müdürü, NATO'nun dün düzenlediği hava saldırısında 8 sivilin öldüğünü bildirdi. Helmand'ın Nad Ali bölgesinde dün öğleden sonra Taliban militanlarının ISAF güçlerine saldırmasının ardından NATO'nun bölgeye hava akını düzenlediği belirtildi.