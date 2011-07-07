-AFGANİSTAN'DA NATO HELİKOPTERİ DÜŞTÜ KABİL (A.A) - 07.07.2011 - Afganistan'ın doğusunda bir NATO helikopterinin düştüğü, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, helikopterin Pervan vilayetinde düştüğü, neden düştüğünün araştırıldığı belirtildi. Taliban ise helikopteri düşürdüğünü iddia etti. Bu arada ülkenin yine doğusunda köylülerin, bu hafta Host'ta düzenlen NATO hava saldırısında sivillerin ölmesini protesto etiği kaydedildi. Sivillerin, El Kaide ve Taliban'la bağlantılı Hakkani örgütünün liderlerinden birini arama operasyonu düzenleyen güvenlik güçleriyle militanlar arasında önceki gün çıkan çatışmada öldüğü belirtilmişti. Kara birliklerinin NATO helikopterini destek için çağırdığı ifade edilmişti.