T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da NATO helikopteri düştü: 6 öldü KANDAHAR (A.A)

20 Ocak 2012 09:52

-Afganistan'da NATO helikopteri düştü: 6 öldü KANDAHAR (A.A) - 20.01.2012 - Afganistan'ın güneyinde bir NATO helikopteri düştü, 6 asker öldü. ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, helikopterin dün düştüğü belirtildi. Açıklamada, helikopterin düştüğü bölgede ''düşman faaliyetleri bulunmadığı'' ifade edilirken, ölen NATO askerlerinin milliyeti açıklanmadı. Helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da ABD ve NATO operasyonlarının yürütüldüğü Hava Üssü'nün girişinde dün bir intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 7 sivil hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24