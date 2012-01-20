-Afganistan'da NATO helikopteri düştü: 6 öldü KANDAHAR (A.A) - 20.01.2012 - Afganistan'ın güneyinde bir NATO helikopteri düştü, 6 asker öldü. ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, helikopterin dün düştüğü belirtildi. Açıklamada, helikopterin düştüğü bölgede ''düşman faaliyetleri bulunmadığı'' ifade edilirken, ölen NATO askerlerinin milliyeti açıklanmadı. Helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da ABD ve NATO operasyonlarının yürütüldüğü Hava Üssü'nün girişinde dün bir intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 7 sivil hayatını kaybetmişti.