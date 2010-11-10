-AFGANİSTAN'DA MÜZİĞE SALDIRI CELALABAD (A.A) - 10.11.2010 - Afganistan'ın doğusunda müzik CD'leri satan bir dükkana yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 10 kişi yaralandı. Yerel yetkililer, Pakistan sınırındaki Celalabad kentinde müzik CD'leri satan dükkana düzenlenen saldırıda, dükkan sahibi dahil olmak üzere 10 sivilin yaralandığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan dükkan sahibi Muhammed Nadir, işini daha bir hafta önce kurduğunu, ancak şimdi her şeyin mahvolduğunu söylerken, dükkana bombayı müşteri gibi gelen bir direnişçinin yerleştirmiş olabileceğini savundu. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, geçmişte Taliban'ın benzer saldırılar düzenlediği biliniyor. Taliban, Afganistan'da 2001 yılına kadar süren yönetimi sırasında televizyonu ve müziği yasaklamıştı.