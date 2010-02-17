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Dünya

Afganistan'da Müşterek Harekât sürüyor

NATO komutanlığı, Afganistan'daki son yılların en büyük operasyonunun başarıyla sürdüğünü bildirdi.

17 Şubat 2010 02:00

T24 - NATO komutanlığı, Afganistan'daki son yılların en büyük operasyonunun başarıyla sürdüğünü bildirdi. 

Afganistan’da Taliban rejiminin devrildiği 2001’den bu yana başlatılan en kapsamlı askeri operasyon devam ederken, operasyonda verilen sivil kayıpların sayısı da artıyor.

Uluslararası Güvenliğe Destek Gücü ISAF, Helmand bölgesinde sürdürülen operasyonlarda en az üç sivilin daha yanlışlıkla öldürüldüğünü duyurdu. Müşterek Harekât adı verilen operasyon, Cumartesi günü başlamış ve operasyonun ikinci günü düzenlenen bir füze saldırısında 12 sivil hayatını kaybetmişti. ISAF’tan yapılan açıklamada, sivil ölümlerle ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Afganistan'da, hafta sonunda Taliban'ın elindeki son büyük mevzi olarak bilinen, Helmand vilayetinde başlatılan, “Müşterek Harekâtına” Afgan ve uluslararası güvenliğe destek gücünden toplam 15 bin asker katılıyor.

Operasyon, ABD Başkanı Barack Obama’nın açıkladığı yeni Afganistan stratejisi için kritik bir sınav niteliği taşıyor. Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı General James Jones, Müşterek operasyonunun ilk kez yeni Afganistan stratejisinin tüm yönlerinin bir araya getirilmesi dolayısıyla çok önemli olduğunu ve şimdiye kadarki askeri operasyonlardan farklı olduğunu vurguladı. Jones, “Eskiden bölgeleri ele geçirip, çekiliyorduk. Bu sefer, bölgeleri ele geçirdikten sonra elimizde tutup yeniden yapılanmasına çalışacağız. Girdiğimiz bölgeler daha güvenli ve işler yönetimlere kavuşmalı. Operasyon, Afganistan’ın yeni yüzünü ortaya koymalı ve neticesinde bu bölgelerde Afganlar kendi egemenliğini koruyabilmeli” dedi.

Afgan güçleri arka planda

Obama yönetiminin Afganistan planı ana hatlarıyla, bölgedeki Amerikan askerlerinin sayısını 2010’da yaklaşık 35 bin artırmayı ve 2011'den itibaren de aşamalı olarak geri çekilerek güvenliği Afgan güçlerine bırakmayı öngörüyor. Ancak kontrolü devralacak Afgan güçlerinin güvenlik ve istikrarı sağlayıp sağlayamayacağı konusunda şüpheler var. Nitekim Afganistan'da başlatılan operasyonda Afgan güçlerinin arka planda kaldığı belirtiliyor.

Amerikan CNN televizyonunun operasyonu takip eden muhabiri Atia Abawi, “Çatışmaların büyük bölümüne Amerikan askerleri katılıyor, bölgeleri işgal ediyorlar” diyor. 

Taliban'dan yapılan son açıklamalarsa, Taliban'ın, Müşterek Harekâtı’na katılan yabancı askerlere karşı büyük ve başarılı bir direniş gösterdiği yönünde.

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