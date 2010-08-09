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Dünya

AFGANİSTAN'DA MİLİTANLAR 3 KARAKOLA SALDIRDI KABİL (A.A)

09 Ağustos 2010 16:03

-AFGANİSTAN'DA MİLİTANLAR 3 KARAKOLA SALDIRDI KABİL (A.A) - 09.08.2010 - Afganistan'da militanların bugün ABD ve Afgan güçlerine ait 3 karakola saldırdığı bildirildi. NATO Komutanlığından yapılan açıklamada, 3 karakolun ülkenin güneydoğusundaki Paktika vilayetinde bulunduğu ve çatışmaların devam ettiği belirtildi. Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (İSAF) yayımladığı yazılı açıklamada, 3 ileri karakoldaki ABD ve Afgan birliklerinin, saldırıları halen geri püskürtmeye çalıştığını kaydetti. İSAF açıklamasında, çatışmaların sürdüğünü ifade etmekle yetindi. Pakistan sınırına yakın Paktika'nın, Taliban etkisinde olduğu bildiriliyor. -ÖLDÜRÜLEN 8 YABANCI VE 2 AFGAN -  Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde öldürülen ve aralarında 6 Amerikalı, bir İngiliz, bir Almanın bulunduğu 8 yabancı çalışanın ve onlara tercümanlık yapan 2 Afganın cenazesi, bugün ailelerine teslim edilmeye başlandı. Cenazeler, dün ülkenin başkenti Kabil'e getirilmişti. Taliban yaptığı açıklamada, yabancı çalışanları, "Amerikalılar için casusluk yaptıkları ve Hristiyanlığı yaymaya çalıştıkları için" öldürdüklerini belirtmişti. -UÇAK-  Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir Alman insansız uçağının düştüğü bildirildi. NATO'dan yapılan açıklamada, uçağın teknik bir sorun yüzünden irtifa kaybettiği belirtildi.

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