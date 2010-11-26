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Dünya

Afganistan'da militan İngiltere'de taksi şöförü

Guardian gazetesi Afganistan'da NATO güçlerine karşı savaşan ama asıl olarak İngiltere'de yaşayan kişilerle görüştü.

26 Kasım 2010 02:00

T24- Guardian gazetesi Afganistan'da NATO güçlerine karşı savaşan ama asıl olarak İngiltere'de yaşayan kişilerle görüştü. Gazeteye göre, bu kişiler Taliban'a maddi sağlıyor. 


Guardian muhabiri Ghaith Abdul-Ahad'a konuşan bir Taliban savaşçısı, yılın büyük bölümünde Londra'da taksi şoförlüğü yaptığını, kalan zamanda Afganistan'da çarpıştığını anlattı.

Gazeteye göre bu kişiler, Taliban'a para da gönderiyor.

Londra'da taksi şoförlüğü yapan Taliban üyesi "Burada benim gibi pek çok kişi var. Cihad için tüm yıl para biriktiriyoruz ve gelebilirsek de gelip savaşıyoruz."diyor.

Bu kişinin Dhani-Ghorri bölgesinde savaşanlar arasında olan din adamı kardeşi de Londra'da yaşıyor.

İstihbarat yetkilileri, İngiltereli Müslümanların her yıl Afganistan ve Pakistan'a gidip aşırılık yanlısı grupların yanında eğitim aldıklarından uzun zamandır şüpheleniyordu.

Geçen yıl Helmand'da faaliyet gösteren İngiliz casus uçakları, militanlar arasındaki telsiz görüşmelerinde İngiltere'nin Yorkshire ve Birmingham yörelerine ait aksanları tespit etmişti.


Aston Villa dövmesi



Bu kişilerin Dari ve Paştu dilinde konuşurken, hatırlayamadıkları kelimelerde İngilizceye döndükleri anlaşılıyordu.

Afganistan'ın güneyinde bulunan bir militana ait cesette de Aston Villa takımının dövmesi belirlenmişti.

Afganistan istihbarat örgütüne göre ülkeye sızan yabancı savaşçılar genellikle Arap, Çeçen, Pakistanlı kimileri de Tacikistan ve Özbekistan gibi eski Sovyet cumhuriyetlerinden geliyor.

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