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Dünya

Afganistan'da medreseye silahlı saldırı: 10 ölü, 20 yaralı

IŞİD ve Taliban, Afganistan'ı vurmaya devam ediyor

11 Ağustos 2017 23:56

Afganistan'ın Tahar kentindeki Chah Aab bölgesinde bulunan medreseye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'ın Tahar kentindeki Chah Aab bölgesinde bulunan medreseye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.  Yetkililer olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. 

Öte yandan Afganistan'da IŞİD ve Taliban'ın  gerçekleştirdiği kanlı eylemlerden dolayı istikrarlı politika yürütememektedir. Ayrıca ABD liderliğindeki koalisyon tarafından desteklenen Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri, ülke çapında terörle mücadele için ortak operasyonlar düzenlemektedir.

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