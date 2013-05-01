Afganistan'da kız okuluna gazlı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kız okulunda 200'den fazla kız öğrenci, zehirlendi. Öğrencilerin, sınıflara daha önce sıkılan zehirli gazdan etkilendiği tespit edildi.



Başkent Kabil'in 7'nci bölgesindeki Sultan Raziye Kız Lisesi'nde sabah ders yapmak için sınıflarına giren öğretmen ve öğrencilerin daha önceden sıkılan toksin maddeden etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Afganistan Milli Eğitim Bakanlığı, olayı doğruladı ve sınıflara zehirli gaz sıkıldığını bildirdi. Olay sonrası inceleme başlatıldı. Olayı henüz üstlenen olmazken kızların okula gitmesine karşı çıkan Taliban ya da diğer radikal unsurların saldırıyı yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Tahhar kentinde de bir ay önce kız okuluna zehirli gazla saldırı düzenlenmiş, olayda 60'tan fazla kız öğrenci zehirlenmişti.



Taliban, daha önce ülke genelinde bazı kız okullarının su tanklarına zehirli madde katarak çok sayıda kız çocuğunun zehirlenmesine neden olmuştu.