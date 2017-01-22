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Dünya

Afganistan'da karakola saldırı: 43 ölü

Taliban, Kandahar'da bir karakola silahlı saldırı düzenledi

Fotoğraf: Arşiv

22 Ocak 2017 00:10

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesinde Taliban militanlarının karakola saldırması üzerine çıkan çatışmada 16'sı polis 43 kişi öldü.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Durani, çatışmada 27 cihatçının öldürüldüğünü, 16 polisin de yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Karakola saldıran cihatçılar arasında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğunu belirten Durani, bölgeye takviye birliklerinin ulaşmasıyla militanların olay yerinden kaçtığını aktardı.

Taliban ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

 

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