Afganistan'da kaçırılan 8 Türk'ten 4'ü serbest

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Afganistan’da düşen helikopterden kaçırılan 8 Türk mühendisten dördünün MİT’in çabaları sonucu teslim alındığını açıkladı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada 4 Türk mühendisin Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nde olduğunu söyledi.

Davutoğlu, teslim alınan mühendislerle ilgili şunları yazdı:

Afganistan'da durumlarını yakından takip ettiğimiz sekiz vatandaşımızdan dördü az önce Kabil büyükelçiliğimize teslim edildi.

Dört vatandaşımıza ve ailelerine geçmiş olsun diyorum. Diğer dört vatandaşımızın kurtarılması için de çalışmalarımız sürüyor. Kurtarılan Milayim Çelik, Nurettin Koştur, Abdülbaki Aslanhan ve Erkan Kaya'dan Erkan Bey ile az önce görüştüm. Sağlıkları yerinde. Tekrar geçmiş olsun diyor, diğer vatandaşlarımızın da bir an önce ailelerine kavuşmalarını diliyorum.



Helikopterleri zorunlu iniş yapınca rehin alınmışlardı



Bir Türk şirketinin Afganistan'da yürüttüğü proje kapsamında helikopterlerinin zorunlu iniş yapması sonucu Taliban güçlerince rehin alınan Türklerden Nurettin Koştur, Erkan Kaya, Abdulbaki Aslanhan ve Milayim Çelik, MİT'in yoğun faaliyetleri sonucunda serbest bırakıldı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde misafir edilen Koştur, Kaya, Aslanhan ve Çelik'in, en kısa süre içinde Türkiye'ye getirilecekleri öğrenildi.

Öte yandan Taliban'ın rehin aldığı diğer Türk vatandaşlarının serbest bırakılması için de girişimler sürüyor.

Bir Türk şirketinin Afganistan'da yürüttüğü proje kapsamında Khost'a giderken, 21 Nisan 2013 akşamı Logar/Azra ilçesi Mangel vadisine zorunlu iniş yapan helikopterde bulunan sekiz Türk vatandaşı Taliban güçleri tarafından rehin alınmıştı.

MİT son olarak, çalışmak amacıyla gittiği Afganistan'da 2010 yılında Taliban tarafından kaçırılan Sertaç Dikilitaş'ın, geçen ay Türkiye'ye getirilmesini sağlamıştı.