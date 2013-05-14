Afganistan'da kaçırılan 4 kişi Türkiye'ye dönüyor

Afganistan'ın Logar kentinde bir helikopterin acil iniş yapması sonucu Taliban tarafından kaçırılarak 3 haftadan fazla bir süre alıkonulan ve daha sonra Türk makamlarının girişimi sonucu serbest kalan 8 Türk'ten 4'ü Kabil'den ayrıldı.

Türk Havayolları'na ait Kabil-İstanbul seferini yapan tarifeli uçakla Türkiye'ye hareket eden 4 Türk vatandaşının, 15.50'de İstanbul'da olması bekleniyor. Serbest kalan Milayim Çelik, Nurettin Koştur, Erkan Kaya ve Abdülbaki Aslanhan'ın İstanbul'dan da Adana'ya gideceği öğrenildi.



Türk çalışanlar, 21 Nisan'da helikopterlerinin acil iniş yapması sonucu Taliban tarafından kaçırılmıştı.

Diğer Türklerle ilgili henüz gelişme yok

Taliban sözcüsü Zehullah Mücahid tarafından elektronik posta yoluyla basına yapılan açıklamada, ellerindeki 8 Türk'ten 4'ünün Taliban'ın Türkiye'ye olan "iyi niyet göstergesi" kapsamında serbest bırakıldığını ve diğer 4 Türk vatandaşının da yakında serbest kalacağı bildirilmişti.



Ancak alıkonulan diğer 4 Türk vatandaşının serbest kalması konusunda henüz bir ilerleme kaydedilmiş değil. Yetkililer, görüşmelerin devam ettiğini bildiriyor.



Öte yandan acil iniş yapan helikopterde bulunan bir Rus ve iki Kırgız pilotun serbest kalıp kalmayacağı konusundaki belirsizlik de devam ediyor.