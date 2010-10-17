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Dünya

AFGANİSTAN'DA İSVEÇ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ STOCKHOLM (A.A)

17 Ekim 2010 01:40

-AFGANİSTAN'DA İSVEÇ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ STOCKHOLM (A.A) - 16.10.2010 - İsveç ordusu, Afganistan'da görev yapan askerlerinden birinin, ülkenin kuzeyinde yol kenarına yerleştirilen bombayla düzenlenen saldırıda öldüğünü bildirdi. Ordu sözcüsü, zırhlı araç içindeki İsveç askerlerinden 2'sinin de patlamada yaralandığını belirtti. İsveç askerlerinin, Mezar-ı Şerif'in yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde saldırıya uğrayan askerlere destek için çağrılmalarının ardından zırhlı araçlarının yolda bombaya isabet ettiği bildirildi.         Afganistan'da, NATO komutasındaki Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü (ISAF) bünyesinde yaklaşık 530 askeri bulunan İsveç'in, son saldırıyla Afganistan'da ölen asker sayısı 5'e yükseldi.

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