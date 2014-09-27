Afganistan'da IŞİD'li Türk militanlar görüldü

Kabil

Afganistan yetkilileri, ülkenin Gazne vilayetinde alevlenen çatışmalarda bazı Türk militanların IŞİD bayrağı altında savaştığını açıkladı.

Afgan Tolo televizyonunun verdiği habere göre, Gazne'nin Andar bölgesinde son günlerde 300'ü aşkın militandan oluşan gruplar saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazne'deki yetkililer, saldırganlar arasında Afgan vatandaşı Taliban militanlarının yanısıra Arap, Pakistanlı ve Türk militanların da olduğunu bildirdi. Özellikle 13 Türk kadın intihar eylemcisinin IŞİD bayrağı altında mücadele ettiği haber verildi.

Gazne Bölge Konseyi Başkanı Abdul Cami Cami, Gazne'ye güçlü ve saldırgan birliklerle geldiğini belirttiği militanların, “Arapça, Pencabi ve Farsça konuştuğunu ve siyah bayraklar salladığını” açıkladı.

Gazne Vali Yardımcısı Muhammed Ali Ahmedi de, bu militanların sayısının artmaya başladığını ve bölge halkı için giderek daha büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. IŞİD'e mensup olduklarından kuşkulanılan militanların Gazne'de bir gölge vali, gölge kaymakamlar ve komutanlar tayin ettiğini bildiren Ahmedi, çatışmaları yabancı uyrukluların yönettiğini ve militanların aşırı şiddetli ve barbarca savaştığını anlattı.

Bölgede görev yapan Tolo televizyonu muhabiri Karim Amini de, bu grupların birkaç günden beri Gazne'nin merkezine giden yolları kapattığını, halkı evlerine hapsettiğini ve haraç topladığını haber verdi.

Yine Gazne'nin Acaristan bölgesinde son günlerde yaşanan ağır çatışmalar sırasında da IŞİD'in bölgeye geldiği vugulanıyor. Civar vilayetlerdeki tüm isyancı grupların biraraya gelerek planlı şekilde gerçekleştirdiği Acaristan saldırısı sırasında militanlar dün 200'den fazla evi yakmış ve devlet görevlilerinin akrabası olduklarını ileri sürdükleri ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişinin kafasını kesmişti. Taliban, kafa kesme iddialarını yalanlarken, bölge halkı Afgan medyasına olayı doğruluyor.

Militanların sivillerin kafasını kesmesine misilleme olarak, bugün de bölge halkının yakaladığı dört Taliban savaşçısını astığı haber verildi.

Öte yandan başkent Kabil'de açıklamalar yapan Gazne milletvekilleri IŞİD'in bölgedeki etkinliğinin hızla arttığı uyarısında bulundu.

Gazne milletvekili Muhammed Ali Ahlaki, güvenlik kuvvetlerinin sorumsuz davranması nedeniyle militanların neredeyse Acaristan bölgesini ele geçirmek üzere olduğunu iddia ettikten sonra, “bazı saldırganlar yüzlerini gizliyor. Ellerinde de yeşil değil, siyah bayraklar var” dedi.

Afganistan'da yıllardan beri mücadele eden ve özellikle Acaristan bölgesinde güçlü olan Hizb-i İslami, yeşil bayrak kullanırken, Taliban da beyaz bayrak kullanıyor. Afganistan'da bugüne kadar siyah bayrak kullanan herhangi bir örgüt bulunmuyor.

Bir başka milletvekili, Nefise Azimi de, güvenlik kuvvetlerinin bölgeyi ihmal etmesi nedeniyle IŞİD'in oraya yerleştiğini ve oraya tamamen hakim olurlarsa, başka bölgeleri de tehdit edeceklerini vurguladı.

Yine Gazne milletvekillerinden Şaman Şah İtimadi ise, kara maskeler taşıyan IŞİD militanlarının Acaristan'ın yanısıra Malistan ve Navar bölgelerinde de yolları kestiğini, siyah bayraklar taşıdığını ve IŞİD sloganları haykırdığını anlattı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki ise bir basın toplantısı sırasında IŞİD varlığına değinmezken, Acaristan'daki ağır saldırıyı doğruladı. Sıddıki, çatışmalarda 21 isyancının ve 15 sivilin öldüğünü, onlarca sivilden ise haber alınamadığını belirtti. Sıddıki, hükümetin bölgeye takviye gönderdiğini ve Acaristan'ın yakın zamanda isyancılardan temizleneceğini savundu.