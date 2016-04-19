Afganistan’da intihar saldırısı; ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de çok büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın intihar saldırısı sonucu gerçekleştiği belirtiliyor. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların bulunduğunu açıkladı.

CNN, patlamanın ABD Büyükelçiliği yakınlarında gerçekleştiğini duyuruyor. Reuters, Büyükelçilik Kompleksi'nden sirenlerin yükseldiğini aktardı. AFP, patlamanın sabah saatlerinde Kabil'in merkezinde gerçekleştiğini yazdı. Bir polis yetkilisi, Fransız haber ajansına yaptığı açıklamada, patlamanın bazı askeri tesislerin yakınlarında, çok kalabalık bir muhitte yaşandığını söyledi.

içişleri: İntihar saldırısı

Associated Press'in haberine göre; İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sedik Sedikki, patlamanın intihar saldırısından kaynaklandığını belirterek, olay yerinin güvenlik güçleri tarafından çevrildiğini söyledi.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları ve yetkililer de bazı bakanlıkların, güvenlik kurumlarının ve ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu patlama bölgesinden dumanların yükseldiğini aktardı. Öte yandan, patlamadan yarım saati aşkın bir süre sonra bölgede silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların bulunduğunu açıklayan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırının Afganistan güvenlik güçlerini hedef aldığını söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, saldırıyı üstlendi.

Taliban geçen hafta açıkladı

Afganistan'da hükümetin müzakereleri ve barış görüşmelerini yeniden başlatma çabalarına karşın Taliban, geçen hafta, 'bahar harekâtını' başlattıklarını açıklamıştı.

Taliban'ın açıklamasında, "Düşman mevzilerine büyük çaplı operasyonlar düzenlenecek" ifadesi yer alıyordu.