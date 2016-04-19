T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan’da intihar saldırısı; ölü ve yaralılar var

Saldırıda Afganistan güvenlik güçlerinin hedef alındığı belirtildi

19 Nisan 2016 12:28

Afganistan'ın başkenti Kabil'de çok büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın intihar saldırısı sonucu gerçekleştiği belirtiliyor. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların bulunduğunu açıkladı.

CNN, patlamanın ABD Büyükelçiliği yakınlarında gerçekleştiğini duyuruyor. Reuters, Büyükelçilik Kompleksi'nden sirenlerin yükseldiğini aktardı. AFP, patlamanın sabah saatlerinde Kabil'in merkezinde gerçekleştiğini yazdı. Bir polis yetkilisi, Fransız haber ajansına yaptığı açıklamada, patlamanın bazı askeri tesislerin yakınlarında, çok kalabalık bir muhitte yaşandığını söyledi.

 

içişleri: İntihar saldırısı

 

Associated Press'in haberine göre; İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sedik Sedikki, patlamanın intihar saldırısından kaynaklandığını belirterek, olay yerinin güvenlik güçleri tarafından çevrildiğini söyledi.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları ve yetkililer de bazı bakanlıkların, güvenlik kurumlarının ve ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu patlama bölgesinden dumanların yükseldiğini aktardı. Öte yandan, patlamadan yarım saati aşkın bir süre sonra bölgede silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların bulunduğunu açıklayan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırının Afganistan güvenlik güçlerini hedef aldığını söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, saldırıyı üstlendi.

 

Taliban geçen hafta açıkladı

 

Afganistan'da hükümetin müzakereleri ve barış görüşmelerini yeniden başlatma çabalarına karşın Taliban, geçen hafta, 'bahar harekâtını' başlattıklarını açıklamıştı.

 

Taliban'ın açıklamasında, "Düşman mevzilerine büyük çaplı operasyonlar düzenlenecek" ifadesi yer alıyordu.

ETİKETLER

afganistankabilintihar saldırısıtaliban

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24