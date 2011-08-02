T24 LogoT24 Logo
Dünya

AFGANİSTAN'DA İNTİHAR SALDIRISI KUNDUZ (A.A)

02 Ağustos 2011 11:04

-AFGANİSTAN'DA İNTİHAR SALDIRISI KUNDUZ (A.A) - 02.08.2011 - Afganistan'ın kuzeyinde Kunduz'da 3 intihar komandosunun, bir misafirhaneye düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisi öldü.  Kunduz vilayetinin emniyet yetkilisi Abdül Rahman, intihar komandolarından birinin, bomba yüklü aracını misafirhanenin giriş kapısının önünde patlattığını, diğer ikisinin, Afgan güçleriyle birkaç saat çatıştıktan sonra binanın içinde üzerlerindeki patlayıcıları havaya uçurduklarını söyledi.  Saldırıda, Alman kalkınma ajansı GTZ tarafından işe alınan 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, biri polis olmak üzere aralarında sivillerin de bulunduğu 10 kişinin yaralandığı belirtildi.  Yaralananlar arasında yabancıların olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24