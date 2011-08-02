-AFGANİSTAN'DA İNTİHAR SALDIRISI KUNDUZ (A.A) - 02.08.2011 - Afganistan'ın kuzeyinde Kunduz'da 3 intihar komandosunun, bir misafirhaneye düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisi öldü. Kunduz vilayetinin emniyet yetkilisi Abdül Rahman, intihar komandolarından birinin, bomba yüklü aracını misafirhanenin giriş kapısının önünde patlattığını, diğer ikisinin, Afgan güçleriyle birkaç saat çatıştıktan sonra binanın içinde üzerlerindeki patlayıcıları havaya uçurduklarını söyledi. Saldırıda, Alman kalkınma ajansı GTZ tarafından işe alınan 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, biri polis olmak üzere aralarında sivillerin de bulunduğu 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralananlar arasında yabancıların olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.