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Dünya

Afganistan'da intihar saldırısı: 6 ölü

Afganistan'ın doğu kesimindeki bir polis kontrol noktasına otomobille yapılan intihar saldırısında 6 kişi öldü.

22 Mart 2009 02:00

Afganistan'ın doğu kesimindeki bir polis kontrol noktasına otomobille yapılan intihar saldırısında 6 kişi öldü.

Polis yetkililerinin açıklamasında, Nangarhar bölgesinde Nevruz kutlamaları sırasında bir otomobilin aranmak istendiği sırada patlama meydana geldiği, patlamada 1 polis ile 5 sivilin hayatını kaybettiği, ayrıca 4 sivil ile 1 polisin de yaralandığı kaydedildi.

Afganistan'ın güneydoğusundaki Host vilayetinde yine gün içindeki Nevruz kutlamaları sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi ölmüştü.

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