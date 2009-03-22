Afganistan'da intihar saldırısı: 6 ölü

Afganistan'ın doğu kesimindeki bir polis kontrol noktasına otomobille yapılan intihar saldırısında 6 kişi öldü.



Polis yetkililerinin açıklamasında, Nangarhar bölgesinde Nevruz kutlamaları sırasında bir otomobilin aranmak istendiği sırada patlama meydana geldiği, patlamada 1 polis ile 5 sivilin hayatını kaybettiği, ayrıca 4 sivil ile 1 polisin de yaralandığı kaydedildi.



Afganistan'ın güneydoğusundaki Host vilayetinde yine gün içindeki Nevruz kutlamaları sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi ölmüştü.

