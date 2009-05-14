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Dünya

Afganistan'da intihar saldırısı: 4 polis yaralandı

14 Mayıs 2009 12:17

Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki bir karakola düzenlenen saldırıda, 4 polisin yaralandığı bildirildi.

Polis açıklamasında, Kandahar'ın Spinboldak bölgesindeki saldırıda, bomba yüklü aracı kullananan saldırgan dışında ölen olmadığı kaydedildi.

Bu arada Taliban sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi, AP ajansını arayarak saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Saldırının düzenlendiği Afganistan'ın güneydoğu ucundaki Spinboldak, Taliban'ın hükümetten daha fazla kontrolü elinde tuttuğu bir bölge olarak biliniyor.

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