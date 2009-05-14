Afganistan'da intihar saldırısı: 4 polis yaralandı

Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki bir karakola düzenlenen saldırıda, 4 polisin yaralandığı bildirildi.



Polis açıklamasında, Kandahar'ın Spinboldak bölgesindeki saldırıda, bomba yüklü aracı kullananan saldırgan dışında ölen olmadığı kaydedildi.



Bu arada Taliban sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi, AP ajansını arayarak saldırının sorumluluğunu üstlendi.



Saldırının düzenlendiği Afganistan'ın güneydoğu ucundaki Spinboldak, Taliban'ın hükümetten daha fazla kontrolü elinde tuttuğu bir bölge olarak biliniyor.

