Afganistan'da camide intihar saldırısı: En az 41 ölü

Afganistan'da düzenlenen intihar saldırısında en az 41 kişi yaşamını yitirdi.Feryab vilayeti yetkilisi Abdülsatar Barez, intihar eylemcisinin ülkenin kuzeyinde, Maymana kentinin en büyük camisinde üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

Feryab vilayetindeki Maymana kentinde, bir caminin önünde düzenlenen saldırının 50'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açtığı kaydedildi.

Ölenlerin yaklaşık yarısının polis görevlileri olduğu öğrenildi.Vali yardımcısı Abdül Satar Barez, AFP ajansına verdiği demeçte saldırıyı düzenleyen şahsın polis üniforması giydiğini belirtti. Görgü tanıkları, intihar bombacısının Bayram namazı sona erdiği sırada camiye yaklaşıp üzerinde taşıdığı patlayıcıları ateşlediğini anlattı.

BBC'nin Kabil muhabiri Bilal Sarwary, saldırganın cami çevresindeki en az dört güvenlik noktasını geçmeyi nasıl başardığının belirlenemediğini söyledi.

Kuzey Afganistan'da, ülkenin güneyine ve doğusuna kıyasla daha az saldırı düzenleniyor. Feryab vilayeti de görece sakin bir bölge olarak kabul ediliyor.

Bununla birlikte bu yılın Nisan ayında yine Maymana'da motosikletli bir saldırganın pazar yeri yakınında yapılan toplantıyı hedef alan saldırısında en az 10 kişi ölmüştü. (BBC Türkçe)

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