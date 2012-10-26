T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da camide intihar saldırısı: En az 41 ölü

Feryab vilayeti yetkilisi, intihar eylemcisinin ülkenin kuzeyinde, Maymana kentinin en büyük camisinde üzerindeki bombayı patlattığını belirtti

26 Ekim 2012 13:26

Afganistan'da düzenlenen intihar saldırısında en az 41 kişi yaşamını yitirdi.Feryab vilayeti yetkilisi Abdülsatar Barez, intihar eylemcisinin ülkenin kuzeyinde, Maymana kentinin en büyük camisinde üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

Feryab vilayetindeki Maymana kentinde, bir caminin önünde düzenlenen saldırının 50'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açtığı kaydedildi.

Ölenlerin yaklaşık yarısının polis görevlileri olduğu öğrenildi.Vali yardımcısı Abdül Satar Barez, AFP ajansına verdiği demeçte saldırıyı düzenleyen şahsın polis üniforması giydiğini belirtti. Görgü tanıkları, intihar bombacısının Bayram namazı sona erdiği sırada camiye yaklaşıp üzerinde taşıdığı patlayıcıları ateşlediğini anlattı.

BBC'nin Kabil muhabiri Bilal Sarwary, saldırganın cami çevresindeki en az dört güvenlik noktasını geçmeyi nasıl başardığının belirlenemediğini söyledi.

Kuzey Afganistan'da, ülkenin güneyine ve doğusuna kıyasla daha az saldırı düzenleniyor. Feryab vilayeti de görece sakin bir bölge olarak kabul ediliyor.

Bununla birlikte bu yılın Nisan ayında yine Maymana'da motosikletli bir saldırganın pazar yeri yakınında yapılan toplantıyı hedef alan saldırısında en az 10 kişi ölmüştü. (BBC Türkçe)

.

ETİKETLER

afganistansaldırıöldüintiharabdülsatar barez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24