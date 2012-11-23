Afganistan'da intihar saldırısı: 3 ölü, 90 yaralı

Afganistan'ın doğusunda bomba yüklü kamyonla düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi öldü, 90 kişi yaralandı.

Yetkililer, bu sabah Vardak'a bağlı Meydan Şehr kentinde düzenlenen saldırıda biri kadın 3 Afgan sivilin öldüğünü, NATO askerleri dahil olmak üzere 90 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vardak vilayeti sözcüsü Şahidullah Şahid, yaralılardan 4'ünün çocuk, 11'inin kadın olduğunu, saldırıda bazı hükümet binalarıyla bir hapishanenin hasar gördüğünü söyledi.

ABD ordusundan Binbaşı Adam Wojack da, saldırıda 6 NATO askerinin hafif yaralandığını bildirdi.

Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid, Vardak vilayetinin merkezinde düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini açıklamıştı.

Mücahid yaptığı yazılı açıklamada, saldırının, üç gün önce başkent Kabil'de idam edilen 4 Taliban militanının intikamını almak amacıyla düzenlendiğini bildirmişti.