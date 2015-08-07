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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir istihbarat merkezine bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az sekiz kişi öldü, yaklaşık 400 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

07 Ağustos 2015 11:40


Alman Basın Ajansı'na (dpa) bilgi veren Kabil Emniyet Müdürü Abdülrahman Rahimi, patlamanın Kabil'in doğusundaki Şah Şahid semtinde meydana geldiğini söyledi. Bombanın bir kamyonete yüklendiği, şiddetli patlamanın Kabil'in tüm semtlerinde duyulduğu kaydedildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin büyük kısmının çocuk yaşta olduğu belirtildi.

Patlamada onlarca konut ve işyerinin kullanılamaz hale geldiği açıklandı. Evlerin çatılarının çöktüğü, park halindeki araçların hasar gördüğü saldırıyı henüz üstlenen örgüt olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın bir yetkilisi yaralı sayısını 198 olarak bildirirken, polis yetkilileri ve sağlık ekipleri yaralı sayısının yaklaşık 400 olduğunu kaydediyor.

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu'nun (UNAMA), önceki gün yayınladığı bir rapora göre, bu yılın ilk yarısında şiddet olaylarında 5 bin kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı. BM raporunda sivil kayıpların yüzde 70'inden radikal İslamcı Taliban ve diğer isyancı grupların sorumlu olduğu belirtildi. Buna göre sözkonusu dönem, sivil kayıplara ilişkin kayıtların tutulmaya başladığı 2009'dan bu yana ülkede en fazla sivilin öldüğü ve yaralandığı dönem oldu.

'Taliban'da liderlik kavgası'

Bir Afgan hükümet yetkilisi geçen ay Taliban lideri Molla Ömer'in bundan iki yıl kadar önce Pakistan'da hayatını kaybettiğinin belirlendiğini açıklamıştı. Afgan yetkili, "Pakistanlı resmi makamlar ve Taliban kaynakları, Molla Ömer'in bir hastalıktan dolayı ölümünü doğruladı" ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine Taliban içinde liderlik kavgasının başladığı ileri sürülüyor. Taliban'ın siyasi bürosunun başkanı Tayyib Aga görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Aga'nın, Molla Ömer'in yerine gelen Molla Ahtar Muhammed Mansur'un liderliğini benimsemediği iddia ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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