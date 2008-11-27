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Dünya

Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD Büyükelçiliği yakınında bir otomobille intihar saldırısı düzenlendi. 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

27 Kasım 2008 02:00

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD Büyükelçiliği yakınında bir otomobille intihar saldırısı düzenlendi. 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD Büyükelçiliği'nin ana giriş kapısına 200 metre mesafede bir otomobille intihar saldırısı düzenlendi.

Kabil polis şefi Muhammed Eyüb Salangi, hedefin bir Amerikan konvoyu olduğunu belirtti.



Afganistan Sağlık Bakanlığı yetkilisi Abdullah Fehim konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saatle 08.30'da düzenlenen saldırıda, ABD Büyükelçiliği önünden geçen 4 Afganistan vatandaşının öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını söyledi. 

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Kabil'deki ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, saldırı sonucu elçilik personeli arasında ölen ve yaralanan bulunmadığı kaydedildi.




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