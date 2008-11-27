Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ABD Büyükelçiliği'nin ana giriş kapısına 200 metre mesafede bir otomobille intihar saldırısı düzenlendi.Kabil polis şefi Muhammed Eyüb Salangi, hedefin bir Amerikan konvoyu olduğunu belirtti.Afganistan Sağlık Bakanlığı yetkilisi Abdullah Fehim konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saatle 08.30'da düzenlenen saldırıda, ABD Büyükelçiliği önünden geçen 4 Afganistan vatandaşının öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını söyledi.Kabil'deki ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, saldırı sonucu elçilik personeli arasında ölen ve yaralanan bulunmadığı kaydedildi.