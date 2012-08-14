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Dünya

Afganistan'da intihar saldırıları: 35 ölü

Yetkililer merkezi Zaranj'da en az dört ayrı noktada patlamalar olduğunu ifade etti

14 Ağustos 2012 20:31

Afganistan'ın güneybatısındaki Nimroz vilayetinde eş güdümlü düzenlenen intihar saldırılarında en az 35 kişinin öldüğü 80 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Üst düzey polis yetkilileri, vilayetin yönetim merkezi Zaranj'da en az dört ayrı noktada patlamalar olduğunu söyledi.

İntihar eylemcilerinin halkın Ramazan bayramı alışverişi yaptığı kalabalık bir pazar yerini hedef aldığı belirtiliyor.

Vilayet Polis Müdür Yardımcısı Mucibullah Latifi AFP ajansına saldırganlardan bazılarının öldürüldüğünü söyledi. Latifi, "Çok sayıda ölü ve yaralı var. Çoğunluğu sivil" dedi.

Kabil'de bulunan BBC muhabiri Alim Makbul, İran sınırı yakınlarında bulunan Zaranj'ın görece varlıklı ve sakin kent olduğunu söylüyor. (BBC Türkçe)

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