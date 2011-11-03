-Afganistan'da inşaat şirketine saldırı: 7 ölü KABİL (A.A) - 03.11.2011 - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bir özel inşaat şirketinin yakınındaki intihar saldırısında iki koruma görevlisi ile beş Taliban militanının öldüğü bildirildi. Vilayet polisi, militanlardan ikisinin üzerindeki patlayıcıları şirketin girişinde infilak ettirdiğini, diğer üçünün ise çıkan çatışmada uluslararası güçler tarafından öldürüldüğünü, operasyonun sona erdiğini belirtti. İSAF batı bölgesi komutanlığı sözcüsü, operasyona kara birlikleri ve hava desteğiyle katıldıklarını belirtti.