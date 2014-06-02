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Afganistan'da inşaat şirketi aracına saldırı; 3 Türk mühendis öldü, 1 yaralı

Afganistan'ın Nangharhar şehri sözcüsü, intihar bombacısının motosikletle minibüsün yanına gelerek üzerindeki bombayı patlattığını açıkladı

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02 Haziran 2014 12:03

Afganistan'da bir Türk inşaat şirketinin çalışanlarını taşıyan minibüs, intihar saldırısının hedefi oldu. Saldırıda 3 Türk mühendis hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. 

Associated Press'in haberine göre, olay bu sabah saatlerinde ülkenin doğusundaki Nangharhar vilayetinde meydana geldi. 

Vilayet sözcüsü Ahmed Ziya Abdülzayi, Türk işçilerin Behsud kasabasındaki şantiyeye giderken saldırının gerçekleştiğini açıkladı. 

Abdülzayi, intihar bombacısının bir motosiklet kullandığını, minibüsün yanına gelerek üzerindeki bombayı patlattığını, 3 Türk mühendisin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını söyledi.

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