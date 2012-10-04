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Dünya

Afganistan'da ilk futbol ligi heyecanı

Afganlar, futbol maçlarını artık sadece televizyonlardan izlemeyecek

04 Ekim 2012 19:37

 

Afganistan'da ilk futbol ligi başladı. Bir zamanlar her türlü sporun yasak olduğu ülkede, futbolun şiddetle iç içe yaşayan Afganlar için barışçıl bir ortam yaratması umuluyor.
 
Taliban döneminde her türlü sporun 'günah' sayıldığı Afganistan'da, ilk profesyonel futbol ligi başladı.
 
Lig 8 takım, 2 gruba ayrıldı. Bir ay sürecek ligin ilk karşılaşması gerçekleşti.
 
Başkent Kabil'de yüzlerce genç, bu ilk maçı tribünden izleyebilmek için birbirleriyle yarıştı.
 
Futbolun Afganistan'da barışın sağlanmasına yardımcı olması umuluyor.
 

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