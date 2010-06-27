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Dünya

'Afganistan'da ilerleme sağlanması hayati önem taşıyor'

ABD Başkanı ve İngiltere Başbakanı Cameron, Afganistan'daki savaşta ilerleme kaydedilmesinin gereğini vurguladı.

27 Haziran 2010 03:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama ve İngiltere Başbakanı David Cameron, Afganistan'daki savaşta ilerleme kaydedilmesinin gereğini vurguladı.

Cameron'ın başbakan olmasından sonra ilk kez baş başa görüşen iki lider, ABD ve İngiltere'nin Afganistan stratejilerinin doğru olduğunu belirtti.

Kanada'nın Ontario eyaletinin Huntsville kentinde düzenlenen G-8 zirvesinden, G-20 zirvesinin yapılacağı Toronto'ya geçtiği başkanlık helikopterine Cameron'ı da alan Obama, Afganistan konusunda, içinde bulundukları dönemin son derece kritik olduğunu ifade etti.

Cameron da Afganistan'da bu yıl ilerleme sağlamanın hayati önemde olduğunu bildirdi.

Obama ve Cameron'ın, ayrıca Dünya Kupasında ülkelerinin 1-1 berabere kalmasıyla ilgili olarak birbirlerine şakalar yaptıkları kaydedildi.


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