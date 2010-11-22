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Dünya

AFGANİSTAN'DA İKİ TALİBAN LİDER ÖLDÜRÜLDÜ KABİL (A.A)

22 Kasım 2010 13:08

-AFGANİSTAN'DA İKİ TALİBAN LİDER ÖLDÜRÜLDÜ KABİL (A.A) - 22.11.2010 - Afganistan'da iki Taliban liderinin öldürüldüğü, ikisinin de yakalandığı bildirildi. Afganistan'da NATO liderliğindeki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, Afgan ve NATO ortak güçlerinin, Paktiya vilayetinin Zurmat bölgesinde gece düzenlediği operasyonda, koalisyon güçlerine saldırılardan sorumlu Taliban lideri Fared Gül'ün öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, batıdaki Ferah vilayetinin Bakva bölgesinde de yabancı militanların eğitimine destek sağlayan Taliban lideri Hafız Canan'ın önceki gün öldürüldüğü kaydedildi. Kabil'in güneyindeki Logar vilayetinin Baraki Barak bölgesinde bir, Helmand'ın Laşkar Gah bölgesinde ise bir başka militan liderinin yakalandığı kaydedildi.

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