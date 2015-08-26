T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da iki Nato askeri öldü

Ölen Nato askerlerinin isimleri açıklanmadı

26 Ağustos 2015 14:19

Afgan askeri kıyafetli iki kişi, ülkenin güneyindeki Helmand eyaletinde bir askeri üs çevresinde Nato askerlerini taşıyan araca ateş açtı. Saldırıda iki Nato askeri hayatını kaybetti.

Ölen Nato askerlerinin kimlikleri açıklanmadı. Yetkililer askerlerin açtığı karşı ateşte saldırganların öldüğünü açıkladı. Saldırıyı üstlenen grup olmadı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Afganistan'da 2007'den bu yana 'yeşil berelerin (Afgan askerleri) mavi berelilere (Batılı askerler) saldırıları' olarak adlandırılan onlarca saldırı yaşandı.

Afgan askerlerin diğer Afgan askerleri hedef aldığı saldırılar da oluyor.

Son yıllarda azalsa da, 2007'den bu yana 100'den fazla asker bu tarz saldırılarda hayatını kaybetti.

Nato'nun Afganistan'daki operasyonu geçen Aralık ayında resmen sona ermişti. Ülkedeki Nato güçlerinin çok büyük kısmı geri çekilmiş olsa da geride kalan yaklaşık 13 bin asker eğitim ve terörle mücadele görevi yapıyor.

ETİKETLER

ikinatoaskeröldüafganistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24