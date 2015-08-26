Afganistan'da iki Nato askeri öldü

Afgan askeri kıyafetli iki kişi, ülkenin güneyindeki Helmand eyaletinde bir askeri üs çevresinde Nato askerlerini taşıyan araca ateş açtı. Saldırıda iki Nato askeri hayatını kaybetti.

Ölen Nato askerlerinin kimlikleri açıklanmadı. Yetkililer askerlerin açtığı karşı ateşte saldırganların öldüğünü açıkladı. Saldırıyı üstlenen grup olmadı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Afganistan'da 2007'den bu yana 'yeşil berelerin (Afgan askerleri) mavi berelilere (Batılı askerler) saldırıları' olarak adlandırılan onlarca saldırı yaşandı.

Afgan askerlerin diğer Afgan askerleri hedef aldığı saldırılar da oluyor.

Son yıllarda azalsa da, 2007'den bu yana 100'den fazla asker bu tarz saldırılarda hayatını kaybetti.

Nato'nun Afganistan'daki operasyonu geçen Aralık ayında resmen sona ermişti. Ülkedeki Nato güçlerinin çok büyük kısmı geri çekilmiş olsa da geride kalan yaklaşık 13 bin asker eğitim ve terörle mücadele görevi yapıyor.